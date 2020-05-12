Дмитрий Песков заболел коронавирусом

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.

"Да, заболел. Лечусь", - сказал Песков на вопрос агентства о его самочувствии.

Он уточнил, что находится в клинике.

Ранее коронавирус был, в том числе, диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина (его обязанности сейчас исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов), министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.