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В Вооруженных силах РФ зафиксировано 3333 случая заболевания коронавирусом

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Коронавирус диагностирован у 3333 военнослужащих, курсантов, воспитанников довузовских учреждений и гражданских специалистов Вооруженных сил России, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Среди заболевших - 1666 военнослужащих. Накануне, 12 мая, военное ведомство сообщало о 1709 военнослужащих с коронавирусом.

По представленным данным, выздоровели 1504 военнослужащих, курсантов, воспитанников и гражданских специалистов.

Как сообщили в Минобороны, в резерве армии для оказания помощи субъектам РФ в борьбе с распространением COVID-19 имеется 41 сводный отряд. Из них 17 отрядов находятся в четырехчасовой готовности, и еще 24 отряда в трехсуточной готовности.

По данным оперативного штаба на 13 мая, в РФ зарегистрировано 242 тыс. случаев заражения COVID-19. За последние сутки было зафиксировано более 10 тыс. новых случаев.

Минобороны РФ Коронавирус

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