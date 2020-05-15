Зарегистрирован первый случай COVID-19 у российского военного за пределами РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Первый официальный случай заболевания коронавирусом среди российских военнослужащих за пределами РФ зарегистрирован в Абхазии.

COVID-19 заболел военнослужащий 7-й российской военной базы в Гудауте, прибывший из Дагестана, сообщил в пятницу оперативный штаб Абхазии по защите населения от коронавируса.

Ранее о заражении российских военных новой инфекцией за рубежом официально не сообщалось. В абхазском штабе заявили, что военнослужащего будут лечить в госпитале российской военной базы в Гудауте.

По данным штаба, еще один случай коронавируса выявлен в Абхазии у вернувшегося на родину студента российского вуза. В Абхазии 14 человек лечат от коронавируса, двое выздоровели, один пациент умер, рассказали в штабе.

Накануне, 14 мая, Минобороны РФ сообщило, что в Вооруженных силах России коронавирус выявлен у 3301 военнослужащего, курсанта, воспитанника довузовских учреждений и гражданского специалиста. В числе заболевших - 1645 военнослужащих. 13 мая военное ведомство сообщало о 1666 военнослужащих, которые болеют COVID-19, 12 мая - о 1709.