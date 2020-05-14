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Мошенники создали десятки фейковых сайтов по выплате пособий семьям с детьми

Мошенники создали десятки фейковых сайтов по выплате пособий семьям с детьми
Фото: DPA/TАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - После того, как президент РФ Владимир Путин объявил о выплате новых пособий для семей с детьми, в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, эксплуатирующих эту тему, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на данные компаний, занимающихся кибербезопасностью.

На фоне новостей о новых выплатах резко возросло число обращений граждан за получением детских пособий. Этим воспользовались мошенники: компания "СёрчИнформ" насчитала около 30 новых доменов только в зоне .ru, которые явно эксплуатируют тему выплат детям. Среди названий доменов встречаются такие вводящие в заблуждение пользователей слова, как gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie, рассказал начальник отдела безопасности "СёрчИнформ" Алексей Дрозд.

Он отмечает, что многие фейковые сайты пока не заполнены. Дрозд предполагает, что мошенники хотят "отзеркалить" оригинальный сайт госуслуг, когда будет ясность с его наполнением и когда прекратятся сбои в его работе, вызванные наплывом посетителей.

В компании Infosecurity a Softline Company за последние два дня также зафиксировали случаи регистрации новых доменных имен со словами gosuslugi и posobie. Там ожидают дальнейшего роста числа фейковых ресурсов в связи с новостями о выплатах.

Заместитель гендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко отметил, что существенный рост числа фейковых сайтов госуслуг был зафиксирован еще в апреле, когда появилось более 70 подобных ресурсов. Эксперт пояснил, что некоторые фейковые сайты используются для кражи кражи персональных данных или логина и пароля для входа на официальный портал госуслуг, другие задействованы в аферах с выплатами.

Алексей Дрозд советует проверять название домена на предмет подлинности в сервисе whois, например, на портале регистратора Reg.ru. Такой сервис, по словам эксперта, дает информацию о том, когда был зарегистрирован домен и кем. Следует насторожиться, если окажется, что сайт появился недавно, а регистрировала его не организация, а частное лицо, предупреждает Дрозд.

Новые выплаты для семей с детьми

В понедельник, 11 мая, президент Путин в рамках дополнительных мер поддержки граждан в период пандемии объявил о разовых выплатах на каждого ребенка.

Они составят 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Заявку можно подать начиная с 12 мая. Для семей с детьми до трех лет предусмотрены выплаты в пять тысяч рублей в течение трех месяцев.

Пару дней спустя глава государства обратил внимание, что сайт госуслуг не справился с наплывом желающих подать заявки на выплаты на детей. По его словам, уже на следующий день после объявления о выплатах (12 мая) на портал госуслуг поступило больше миллиона заявок на эту помощь, и ресурс "не справился с этим объемом обращений".

"Знаю, что сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода", - сказал президент.

Владимир Путин СёрчИнформ Алексей Дрозд Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко

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