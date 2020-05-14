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Запрос на детские выплаты стал самым популярным за всю историю портала госуслуг

Запрос на детские выплаты стал самым популярным за всю историю портала госуслуг
Фото: Reuters

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Услуга по оформлению единоразовой выплаты на детей в возрасте от трех до 15 лет стала самой популярной с момента запуска Единого портала госуслуг в 2009 году, сообщает в четверг пресс-служба Минкомсвязи России.

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По данным министерства, за 40 часов, которые прошли с момента открытия отдельной страницы posobie16.gosuslugi.ru на едином портале, было направлено 3,6 млн заявлений на получение пособия для 5 млн детей.

"Данная нагрузка является рекордной для портала госуслуг за все время существования. В пиковые моменты на портале оформлялось более трех тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил полторы тысячи в минуту", - сказал замглавы Минкомсвязи Олег Качанов.

Услуга по дистанционному оформлению через портал госуслуг заявки на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей была запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая президентом РФ Владимиром Путиным поправок в указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. В соответствии с документом, единовременная выплата будет производиться с 1 июня.

Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года). Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года, напомнили в Минкомсвязи.

Накануне в министерстве сообщили, что Единый портал государственных услуг работал с перебоями в связи с рекордным количеством обращений для получения этого пособия, из-за чего пришлось вводить дополнительные мощности. Там тогда отметили, что в настоящее время работа портала стабилизируется. "Введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено", - сказали в министерстве.

Ранее в среду Владимир Путин потребовал выполнять обязательства при реализации мер поддержки населения и экономики и не допускать ситуаций, подобных проволочкам с выплатами медикам и сбою в работе портала Госуслуг из-за наплыва обращений граждан за выплатами на детей.

Госуслуги

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