Более 5 млн запросов на единовременные детские выплаты подано на портале госуслуг

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - На портал госуслуг за выплатой в размере 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет поступило уже более 5 млн обращений на 7,5 млн детей (по состоянию на утро пятницы), сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"И 15 минут назад, готовясь к соответствующему заседанию, еще раз посмотрел - уже 5 млн 300 тыс. заявлений на 7, 5 млн детей подано", - сказал Григоренко на совещании по социально-экономическим вопросам у премьер-министра Михаила Мишустина в пятницу.

Вице-премьер отметил "высокую востребованность этих выплат". Он сообщил, что в четверг, 14 мая, на заседании кабинета министров принято постановление правительства о выделении соответствующего финансирования.

Постановление, утверждающее порядок этих выплат, было принято в тот же день, 11 мая, когда вышло поручение президента, напомнил Григоренко.

Вице-премьер также сообщил, что в соответствии с поручением президента о повышении в два раза минимального размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, неработающим гражданам, в том числе студентам, подготовлены изменения в нормативно-правовую базу. На следующей неделе эти изменения рассмотрит Госдума, добавил Григоренко.

Он отметил "очень конструктивный подход" депутатов нижней палаты парламента и спикера Вячеслава Володина: "Все рассматривается очень быстро, очень качественно, очень содержательно". Грироренко также отдельно поблагодарил членов Совета Федерации за оперативность.

Единовременные детские выплаты

Услуга по дистанционному оформлению через портал госуслуг заявки на получение единовременной выплаты в 10 тыс. рублей была запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая президентом РФ Владимиром Путиным поправок в указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. В соответствии с документом, эти выплаты начнутся с 1 июня.

Деньги можно получить на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года). Обратиться за единовременной выплатой можно до 1 октября 2020 года, напомнили в Минкомсвязи.

13 мая Путин потребовал соблюдать исполнительскую дисциплину при реализации мер поддержки населения и экономики и не допускать ситуаций, подобных сбою в работе портала госуслуг, не выдержавшего наплыва обращений граждан за выплатами на детей, и проволочек с выплатами медикам.

На это в министерстве сообщили, что единый портал государственных услуг работал с перебоями в связи с рекордным количеством обращений для получения этого пособия, из-за чего пришлось вводить дополнительные мощности. Там тогда отметили, что в настоящее время работа портала стабилизируется. "Введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено", - сказали в министерстве.