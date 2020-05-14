Ученые в РФ изучат модифицированные вирусы, способные убивать раковые клетки

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Геномный центр, созданный на базе Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта, подготовил для доклинических исследований "уникальные штаммы" модифицированных вирусов, способных убивать клетки рака мозга и молочной железы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Эти результаты (результаты таких исследований - ИФ) могут стать прорывными в лечении онкологических заболеваний. Я думаю, что они будут интересны и международному научному сообществу", - сказала Голикова в четверг на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

По ее словам, речь идет об одном из трех созданных в России геномных центров. В нем решаются задачи, связанные с разработкой препаратов нового поколения и биомедицинских клеточных продуктов.

"Здесь произведена сборка первых вариантов онколитических вирусов - это модифицированные вирусы, которые избирательно убивают опухолевые клетки", - отметила вице-премьер.

По ее словам, в центре также работают над созданием задела для разработки высокочувствительных средств выявления ВИЧ. "И сегодня, как мы видим, таких аналогов в мире нет", - сказала Голикова.