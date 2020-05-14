Суд отказался отпустить обвиняемого в шпионаже Уилана из-под ареста

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным продление на шесть месяцев срока ареста гражданину США Полу Уилану, обвиняемому в РФ в шпионаже.

"Апелляционный суд отклонил сегодня нашу жалобу на продление Уилану меры пресечения, в которой мы просили освободить его из-под стражи, заменив эту меру пресечения на любую альтернативную", - сообщил в четверг "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

23 марта Мосгорсуд в ходе предварительных слушаний продлил по ходатайству прокурора арест Уилана на дап, то есть до 13 сентября. 14 мая это решение вступило в силу.

Таким образом, полагают защитники, Уилан будет находиться под стражей до конца судебного разбирательства.

Защита предлагала перевести Уилана под домашний арест, под которым он мог находиться в гостинице "Метрополь", где жил до задержания.

Уилан, который ранее служил в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу спецслужб США: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, как утверждает защита, Уилан считал, что на носители были личные сведения о его предыдущих поездках в РФ, но ознакомиться с его содержимым он не успел.

Дэвид Уилан, брат Пола, говорил, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу.

Сам Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл его "абсурдным политическим похищением".

В момент задержания Уилан являлся директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. 18 декабря прошлого года его брат сообщил, что BorgWarner сократила Пола.