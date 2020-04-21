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Знакомый Пола Уилана заявил в суде, что тот любит Россию и не пытался его вербовать

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд во вторник допросил двух свидетелей обвинения делу о шпионаже гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана, и один из них заявил, что тот никогда не пытался его завербовать, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

"Сегодня допросили двух свидетелей обвинения - сотрудника ФСБ, который задерживал Пола Уилана и осуществлял в отношении него комплекс-оперативно-розыскных мероприятий, а также его приятеля, с которым Уилан знаком с 2008 года", - сказал адвокат.

Он отметил, что этот знакомый, который является бывшим военным, положительно охарактеризовал Уилана. "Он сказал, что Уилан любит Россию, часто приезжал сюда, так как интересовался русской культурой и учил русский язык. Свидетель также сказал, что давно знает Пола и тот никогда не вербовал его на ведение разведдеятельности в пользу иностранных государств", - сказал Жеребенков.

Пол Уилан

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