Посольство США назвало запоздалой операцию у арестованного Пола Уилана

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона несвоевременно оказала медицинскую помощь арестованному в "Лефортово" гражданину США Полу Уилану, операцию ему назначили, когда его состояние стало критическим, заявила пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс.

"Это неприемлемо и опасно", написала она в твиттере.

Первым о том, что Уилану провели операцию по удалению грыжи, сообщил брат американца Дэвид. По его словам, он узнал это от дипломатов, а в посольство позвонили из российского МИДа.

Росс сказала, что операция прошла успешно. Посол Джон Салливан уже переговорил с Уиланом в пятницу, после того, как американцы вернули из больницы обратно в СИЗО.

Росс напомнила, что в дипмиссии много месяцев были озабочены состоянием здоровья Уилана, который неоднократно жаловался на обострение травмы плеча, обострение грыжи и на то, что охранник СИЗО его ударил и также нанес травму. Посольство не раз безуспешно просило пустить к нему стороннего англоговорящего врача. В суд к Уилану вызвали скорую, а в августе его осматривали гражданские врачи и заявили, что операция ему не требуется.

Уилана, ранее служившего в морской пехоте и не раз приезжавшего в Россию, обвиняют в шпионаже. Он был задержан и арестован в декабре 2018 года. Прокурор в суде попросил для него 18 лет колонии.

По словам адвоката, следствие считает, что Уилан занимался шпионажем в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. Как говорит защита, американец был уверен, что на носителе были файлы о его прошлых поездках в Россию, изучить содержание он не успел. Вину он не признает и считает свое преследование политическим.