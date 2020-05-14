Крейсер "Аврора" продезинфицируют из-за коронавируса

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге в пятницу пройдет дезинфекция крейсера "Аврора", а также зданий и помещений Нахимовского военно-морского училища, сообщает Клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Дезинфекция проводится, чтобы не допустить заражения коронавирусом воспитанников училища и экипажа крейсера, говорится в сообщении.

Отмечается, что обработку будут проводить с использованием смеси на основе перекиси водорода, будут задействованы аэрозольные модули из состава мобильного комплекта дезинфекции "Орлан". Этот комплект применялся группировкой Минобороны РФ при оказании помощи в борьбе с коронавирусом в Италии и Сербии.

Работу выполнят военные моряки службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВМФ совместно с предприятием-изготовителем данной техники "НПП "Адвент". В бригаду войдут 10 человек, участники дезинфекции будут защищены специальными костюмами.