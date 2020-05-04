Российские военные продезинфицировали больницу в Сербии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Расчеты российского сводного отряда РХБ защиты провели дезинфекцию в инфекционном и пульмонологическом отделениях клинического центра "Сербия", сообщили в Минобороны РФ.

"Дезинфекция здесь проводится уже второй раз. Российские специалисты обработали специальным раствором внутренние помещения, а их сербские коллеги провели дезинфекцию прибольничной территории", – говорится в сообщении.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты также продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано пять объектов в городах Белград и Ниш, сообщили в российском военном ведомстве.

Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 14 пациентов, инфицированных COVID-19, в больнице города Ниш. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Панчево, Кралево, Кула и Врбас.

Всего, по информации Минобороны РФ, российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 156 объектов в 30 городах Республики Сербия, в том числе обработано: более 328 зданий и сооружений, общей площадью более 1,42 млн. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием - 65, общей площадью около 470 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 785 пациентов, инфицированных COVID-19.