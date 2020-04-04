Российские военные дезинфицировали в итальянской Ломбардии 24 пансионата для пожилых людей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Военные специалисты из России, которые борются с коронавирусной инфекцией в итальянской Ломбардии, в течение минувшего дня провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в четырёх пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии, всего в этой области обеззаражены 24 таких учреждений, сообщает министерство обороны РФ.

"3 апреля была проведена дезинфекция и санобработка в пансионатах, расположенных к западу от Бергамо в городах Вила-де-Адда, Сан-Пелегрино, Вила-де-Альме, Зогно", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в пятницу.

Аэрозольными дезинфицирующими растворами обработаны все внутренние помещения и прилегающие территории лечебных учреждений.

"Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная санитарная обработка и дезинфекция 24 пансионатов для пожилых людей в населённых пунктах Ломбардии", - информирует военное ведомство.

По его данным, обработано 29 зданий и сооружений, более 119 тыс. квадратных метров внутренних помещений, дорог с твёрдым покрытием - более 13 тыс. квадратных метров.

В марте в Италию, где складывается тяжёлая ситуация с коронавирусом, самолёты Минобороны РФ перебросили восемь российских врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск радиационной, химической и биологической защиты. Российский отряд работает в области Ломбардия.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом, стало известно 21 марта после телефонного разговора президента России Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Вечером в пятницу, 3 апреля, Управление гражданской обороны Италии сообщило, что в этот день в стране зафиксировали ещё766 случаев смерти пациентов с коронавирусом нового типа COVID-19. Кроме того, за сутки выявлено 4585 новых случаев заражения.

Таким образом, количество диагностированных заражений в стране достигло 119 827, зафиксировано 14 681 летальных исходов. Количество смертей пациентов с коронавирусом в стране признано рекордным.

Как отмечают западные СМИ, каждодневный прирост новых случаев в течение этой недели варьировался в диапазоне от 4 050 до 4 782. Вероятно, эпидемия коронавируса COVID-19 в Италии достигла пика, и в дальнейшем распространение вируса пойдет на спад.

Наибольшее количество летальных исходов за сутки - 919 - было зафиксировано 27 марта.