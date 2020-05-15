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Лесной пожар, возникший из-за грозы, тушат в Иркутской области

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Иркутской области новых лесных пожаров не зарегистрировано, ликвидировано три, продолжается тушение одного очага площадью 5 га, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"В локализованном состоянии на утро 15 мая перешел один природный пожар площадью 5 га в Чунском районе. Он был обнаружен 13 мая на участке, арендованном лесопользователем", - говорится в сообщении.

Все ликвидированные пожары были обнаружены также 13 мая - в Черемховском, Чунском и Тулунском районах на не закрепленных за арендаторами лесных участках. Общая площадь их составляет 19 га.

"Пожары в Черемховском и Тулунском районах возникли по вине местных жителей. Причиной двух возгораний в Чунском районе стали грозы", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что 13 мая в регионе было выявлено 11 новых природных пожаров, ликвидировано девять, в четверг продолжалось тушение четырех очагов площадью 14,5 га.

В Иркутской области действует Особый противопожарный режим - на юге с 10 апреля, на севере с 1 мая.

Иркутская область

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