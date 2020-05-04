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В России за неделю потушены свыше 700 лесных пожаров

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - За неделю с 27 апреля по 3 мая в России ликвидированы 717 лесных пожаров на площади 134 843 гектаров, сообщили в федеральной Авиалесоохране в понедельник.

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Лесные пожары потушены в 38 регионах РФ. Основной причиной возгорания, по данным ведомства, стал человеческий фактор: 206 лесных пожаров из 717 ликвидированных возникли от палов сухой травы и перехода в лес огня с сопредельных земель сельхозначения, запаса и иных категорий. Четыре лесных пожара возникли в результате грозы.

"По ситуации на 00:00 мск 04.05.2020 проводятся работы по тушению 41 лесного пожара на площади, пройденной огнем, 52 361 га, в 10 регионах Российской Федерации, в том числе в Забайкальском крае, республике Тыва, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Амурской области, республиках Хакасия, Бурятия, Ульяновской области, республике Алтай", - уточнили в сообщении.

В ведомстве напомнили, что из-за природных пожаров режим ЧС введен в четырех субъектах РФ: на всей территории республики Тыва, Забайкальского, Красноярского краев, в Еравнинском муниципальном районе Бурятии. Особый противопожарный режим введен в 56 в субъектах РФ.

Авиалесоохрана

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