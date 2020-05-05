Пожары охватили более 40 тысяч гектаров леса в России

Основная часть пожаров приходится на Забайкальский край

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В России по данным на 00:00 мск 5 мая действовали 35 лесных пожаров на площади 41,35 тысячи гектаров, основная часть приходится на Забайкалье, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Ведомство также отмечает, что за прошедшие сутки 4 мая в России было ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 14,07 тысячи гектаров.

Большая часть природных пожаров в России приходится на Забайкальский край: в регионе горит 39,203 га. 1,75 тысячи гектаров горит в Хабаровском крае. Также леса горят в Амурской области, Красноярском крае, Еврейской автономной области, Бурятии, Иркутской области, Свердловской области и республике Алтай.