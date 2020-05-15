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Треть населения китайского Уханя протестирована на коронавирус

Треть населения китайского Уханя протестирована на коронавирус
Фото: Reuters

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Из 11 млн населения китайского города Уханя, который называют эпицентром распространения COVID-19, более 3 млн прошли тесты на коронавирус, сообщили в пятницу китайские СМИ.

Ранее сообщалось, что все жители города должны будут пройти тесты в течение 10 дней.

Решение о тестировании всех жителей города было принято после того, как в воскресенье на прошлой неделе в Ухане были выявлены пять новых случаев активного протекания вызываемой коронавирусом пневмонии, о чем сообщил провинциальный Комитет здравоохранения.

Днем ранее был зафиксирован первый с 3 апреля случай заболевания в городе.

В первые дни тестирования были выявлены несколько случаев бессимптомного протекания заболевания, отмечается в сообщениях.

Китайские вирусологи предупреждали, что бессимптомные носители вируса являются потенциальными источниками передачи инфекции, что может вызвать новую волну роста числа заразившихся.

Китай коронавирус

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