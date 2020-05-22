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Московский врач назвала утрированной историю с рецидивами COVID-19

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Повторных случаев заражения коронавирусом в московской горбольнице №52 не отмечалось, а сама тема рецидива не заслуживает слишком пристального внимания, заявила главврач Марьяна Лысенко на совещании у президента России Владимира Путина.

Пандемия коронавируса

"Конечно, повторных случаев заражения у нас не было однозначно совершенно, ни среди пациентов, ни среди наших коллег. И мне кажется, это несколько утрированная история на сегодняшний момент. Безусловно, это задача эпидемиологов в этом разбираться, и тех мер, которые мы проводим по верификации пациентов с иммунным статусом, но я на сегодняшний день не стала бы говорить о том, что у нас есть веские аргументы говорить о повторных случаях заражения", - сказала Лысенко.

Путин в ходе совещания похвалил московскую горбольницу №52 за помощь коронавирусным пациентам. Он рассказал, что в больнице проходил лечение глава Минстроя Владимир Якушев, который в диалоге с президентом с восхищением отзывался о персонале.

Потом глава государства поинтересовался, правда ли врачи больницы "переболели по два раза" и "действительно ли так просто заразиться второй раз". "Я допускаю, что не совсем корректно была воспринята информация", - сказала в ответ Лысенко.

Пока в России известно лишь об одном возможном повторном случае заражения COVID-19 - это пациентка из Бурятии. Симптомы ОРВИ у нее нашли через 16 дней после выписки, потом тест показал положительный результат и ее пришлось повторно госпитализировать. Тем не менее, специалисты считают более вероятным, что дело не в повторном заражении, а в тесте, который дал ложноотрицательный результат.

Марьяна Лысенко Москва Владимир Путин Коронавирус

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