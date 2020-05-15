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Губернатор ЕАО и мэр Биробиджана самоизолировались из-за коронавируса

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Голдштейн и мэр столицы региона Биробиджана Александр Головатый по предписанию главного санитарного врача области ушли на самоизоляцию из-за выявления коронавируса в оперштабе, сообщает пресс-служба правительства ЕАО.

Пандемия коронавируса

Отмечается, что руководить регионом в ближайшие дни будет и.о. первого зампреда правительства ЕАО Дмитрий Братыненко.

"11 членов оперштаба по постановлению главного санитарного врача ЕАО остались на самоизоляции дома, несмотря на отрицательный результат тестов. В их числе глава региона Ростислав Гольдштейн и мэр областного центра Александр Головатый", - сказано в сообщении.

13 мая у члена штаба был диагностирован COVID-19. Накануне он участвовал в очередном заседании оперштаба, поэтому все присутствовавшие на нем ушли на самоизоляцию. Этот режим руководители будут соблюдать до отмены постановления санитарного врача.

ЕАО Биробиджан коронавирус

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