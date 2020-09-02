Мэр Биробиджана заразился коронавирусом
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Биробиджана Александр Головатый ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19.
"В понедельник у меня взяли тесты на COVID-19. Сегодня до меня довели информацию, что у меня положительный диагноз по "ковиду". Честно говоря, это немного шокировало", - сказал Головатый в видеоролике на своей странице в социальной сети во вторник.
Он также сообщил, что ухудшение состояния здоровья почувствовал в минувшие выходные, в понедельник не вышел на работу и сдал тесты на коронавирус.
"Сегодня я нахожусь дома. Со мной моя семья, которая также будет находиться на карантине", - добавил мэр.
Мэр Биробиджана Александр Головатый уже уходил на самоизоляцию по коронавирусу в середине мая из-за выявленного зараженного COVID-19 в оперштабе региона. Тогда у мэра тест был отрицательным.
По данным на утро 2 сентября, в Еврейской автономной области выявлено 639 случаев коронавируса. 16 человек лечатся в стационаре, 52 дома. Умерли девять пациентов.