Коэффициент распространения COVID-19 в России снижается

В Москве он держится ниже единицы с 11 мая

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Москве пятый день подряд держится ниже единицы и устойчиво снижается, в России остается ниже единицы уже второй день.

На текущий момент, исходя из данных оперштаба, публикуемых ежедневно, и из формулы расчета этого показателя в методических рекомендациях Роспотребнадзора (3.1.0178-20 от 8 мая) о поэтапном снятии ограничений в регионах России, коэффициент распространения инфекции в Москве с учетом свежей информации по приросту заболевших в стране на 15 мая составляет 0,84, в целом по РФ - 0,94.

В столице коэффициент держится ниже единицы с 11 мая (тогда показатель впервые перешагнул порог в 1,0 и составил 0,97) и устойчиво снижается день ко дню.

В России коэффициент впервые опустился ниже единицы накануне, 14 мая (0,97). До этого показатель несколько дней держался около единицы (9 мая, в частности, он составлял 1,06; 10, 11 и 12 мая - по 1,04; далее 13 мая достиг 1,01).

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев.

Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах. Одно из условий перехода к первому этапу снятия режима самоизоляции, когда разрешены, например, прогулки и занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, - это снижение показателя Rt ниже единицы.