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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:19Заразились
на 15.05В России 262 843+10 598В мире 4 442 163+95 145

В России коронавирус за сутки нашли еще у 10 598 человек

В России коронавирус за сутки нашли еще у 10 598 человек
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев COVID-19 (+4,2%) в 85 регионах, сообщает в пятницу оперативный штаб.

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Накануне в России впервые со 2 мая за сутки было зарегистрировано менее 10 тысяч заболевших: сообщалось о 9 974 новых случаях.

Среди новых пациентов у 42,5% не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом по стране зарегистрированы 262 843 случая заражения. Россия прочно закрепилась на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом после США по данным Университета Джонса Хопкинса.

За последние сутки в России зарегистрированы 113 смертей (накануне 93), ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 68 в Москве (накануне 58). За весь период пандемии в России умерли 2 418 пациентов.

Выздоровело за сутки 4 696 человек, в том числе 1 235 - в Москве. Всего за весь период выписаны 58 226 пациентов.

Ситуация в регионах

В Москве за минувшие сутки выявлены 4 748 заболевших, таким образом, общее число случаев заражения в столице выросло до 135 464. По данным столичного штаба, 39,6% среди новых заболевших за последние сутки - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,8% - от 46 до 65 лет, 10,5% - от 66 до 79 лет, еще 6,7% - старше 80 лет. Также 6,4% среди заболевших - дети. Выздоровели еще 1 235 пациентов, всего вылечившихся уже 24 562 человека.

В Московской области коронавирус диагностировали у 945 человек, в Санкт-Петербурге - у 541, в Нижегородской области - у 307, в ЯНАО - у 115, в Саратовской области - у 113, в Тульской области - у 105, в Свердловской области - у 104. На Ивановскую область пришелся 101 новый случай, на Челябинскую область - 100, на Краснодарский край - 99, на Калужскую область - 98, на Дагестан - 97, на Рязанскую и Иркутскую области - 95, на Волгоградскую область и Башкортостан - по 90, на Ростовскую область - 89, на Владимирскую область и Бурятию - 88, на Брянскую и Ярославскую области - по 87, на Татарстан - 84.

Пандемия коронавируса

Еще по 83 заболевших - в Тамбовской области и Чувашии, 80 - в Курской области, 79 - в Белгородской области, 72 - в Северной Осетии, по 71 - в Кабардино-Балкарии, Новосибирской области, 69 - в Ульяновской области, 66 - в Ленинградской области, 65 - в Орловской области, по 61 - в Смоленской и Пензенской областях, 60 - в Ставропольском крае, 59 - в Мурманской области, 56 - в Самарской области, 53 - в Приморском крае, 52 - в Хабаровском крае, 51 - в Калмыкии, по 50 - в Астраханской области, Пермском крае, 48 - в Красноярском крае.

По 47 новых диагнозов пришлись на Липецкую и Омскую области, 46 - в Воронежской области, 45 - в Марий Эл, 44 - в Тверской области, по 39 - в Тюменской области, Ханты-Мансийском АО, 38 - в Алтайском крае, по 35 - в Ингушетии, Якутии. Еще 33 - в Калининградской области, 32 - в Архангельской области, 31 - в Адыгее, 30 - в Оренбургской области, 27 - в Мордовии, по 26 - в Карачаево-Черкесии, Чечне, Тыве.

Еще 25 заболевших выявлены в Хакасии, 22 - в Забайкальском крае, 21 - в Кировской области, 19 - в Костромской области, 16 - в Псковской области, по 15 - в Коми, Вологодской области. По 14 - в Кемеровской, Новгородской областях и Камчатском крае. 10 - в Амурской области, 9 - в Томской области, по 8 новых случаев - в Курганской и Магаданской областях, по 6 новых диагнозов - в Карелии, Удмуртии, Крыму и Чукотском АО. Четверо новых заболевших - в Еврейской АО, трое - в Севастополе, по два пациента - в Ненецком автономном округе и Республике Алтай, один новый пациент - в Сахалинской области.

Хроника коронавируса. Май.

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