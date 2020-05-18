Коэффициент распространения COVID-19 в Москве опустился до 0,73

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Москве продолжает устойчиво падать и, учитывая данные оперштаба на 18 мая, в понедельник достиг 0,73.

16 мая в столице он впервые снизился до 0,8 - это одно из условий для перехода ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений.

Показатель рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора (3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.) о поэтапном снятии ограничений в регионах России.

В целом по России этот показатель вернулся к отметке 0,90 (17 мая - 0,91, 16 мая - также 0,90).

Для чего нужен коэффициент

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Одно из условий перехода к первому этапу снятия режима самоизоляции, когда разрешены, например, прогулки и занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, работа предприятий сферы услуг и торговля непродовольственными товарами (с ограничением по площади) - это снижение показателя Rt ниже единицы. В Москве это условие было выполнено 11 мая, в России - 14 мая.

Для перехода на второй этап, наряду с коечным фондом и показателем тестирования, Роспотребнадзор ориентирует регионы на показатель Rt в 0,8. Второй этап предполагает открытие непродовольственных магазинов до 800 кв. м и иных форматов торговли, включая уличные, а также открытие отдельных образовательных организаций.

На практике Москва еще не перешла даже к первому этапу снятия ограничений.