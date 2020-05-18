Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:46Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

Коэффициент распространения COVID-19 в Москве опустился до 0,73

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Москве продолжает устойчиво падать и, учитывая данные оперштаба на 18 мая, в понедельник достиг 0,73.

16 мая в столице он впервые снизился до 0,8 - это одно из условий для перехода ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений.

Показатель рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора (3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.) о поэтапном снятии ограничений в регионах России.

В целом по России этот показатель вернулся к отметке 0,90 (17 мая - 0,91, 16 мая - также 0,90).

Для чего нужен коэффициент

В РоссииГоликова сообщила о готовности 11 регионов сразу ко второму этапу снятия ограниченийЧитать подробнее

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Одно из условий перехода к первому этапу снятия режима самоизоляции, когда разрешены, например, прогулки и занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, работа предприятий сферы услуг и торговля непродовольственными товарами (с ограничением по площади) - это снижение показателя Rt ниже единицы. В Москве это условие было выполнено 11 мая, в России - 14 мая.

Для перехода на второй этап, наряду с коечным фондом и показателем тестирования, Роспотребнадзор ориентирует регионы на показатель Rt в 0,8. Второй этап предполагает открытие непродовольственных магазинов до 800 кв. м и иных форматов торговли, включая уличные, а также открытие отдельных образовательных организаций.

На практике Москва еще не перешла даже к первому этапу снятия ограничений.

Хроника коронавируса. Май.

21
Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиковЗа минувшие сутки число зараженных в Мексике возросло на 2409 человек, до 42 595. На фото: музыканты Мариачи играют серенаду на пустынной площади в Мехико.14 мая. В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19. В городе были выявлены пять новых случаев активного протекания вызываемой коронавирусом пневмонии. Городские власти распорядились провести тестирование всех жителей Уханя в течение 10 дней.13 мая. Медсестры отдают дань памяти коллегам, погибшим от COVID-19, в столице Бразилии.13 мая. Правительство Таиланда продолжает ослаблять ограничения, связанные с ведением бизнеса в Бангкоке, которые были введены несколько недель назад для борьбы с распространением COVID-19.13 мая. Сенаторы США Ричард Барр и Тим Кейн приветствуют друг друга перед совещанием о коронавирусной болезни в Вашингтоне.12 мая. В Стамбуле веганы-активисты призывают жителей употреблять в пищу продукты растительного происхождения, полагая, что переход на вегетарианство предотвратит распространение среди людей некоторых болезней, включая COVID-1912 мая. В понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. На фото: празднование ослабления карантина в пригороде Парижа Сен-Манде.12 мая. В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд". Парк развлечений будет работать с ограничением на число посетителей. Гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.С 11 мая в Испании существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, жителям разрешено свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Такое ослабление режима коснулось 51% населения.8 мая. Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".8 мая. Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая.8 мая. Работники дома престарелых в Галисии на северо-западе Испании отметили 98-й день рождения своей подопечной, вынужденной находиться в изоляции.7 мая. В греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина.7 мая. В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты.6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиков
Хроника 09 января – 18 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости

В Москве изменили график тестирования на антитела после сообщений об очередях

В Москве изменили график тестирования на антитела после сообщений об очередях

Данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в свободном доступе

Московские школьники получили итоговые оценки

Москва отказалась от благоустройства в этом году

Москва отказалась от благоустройства в этом году

Известный театральный художник Сельвинская умерла в возрасте 92 лет

В Москве за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом

В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам

В Подмосковье с 18 мая возобновится работа промышленных предприятий и строительство

В Подмосковье с 18 мая возобновится работа промышленных предприятий и строительство

На Филевской линии метро восстановили движение поездов

Упавшее дерево прервало движение на Филевской линии столичного метро

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');