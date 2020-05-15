Глава Роспотребнадзора предупредила россиян о риске осенней микст-инфекции

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявила о вероятной стабилизации ситуации с новой коронавирусной инфекцией в стране; вместе с тем Попова предупредила, что осенью россияне могут столкнуться с микст-инфекцией.

"Ситуация, видимо, стабилизируется в стране. Но, вместе с тем, сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя, мы уже об этом неоднократно говорили", - сказала Попова в пятницу на совещании у президента Владимира Путина по вводу в эксплуатацию новых госпиталей Минобороны.

Она добавила, что "впереди еще лето, и дальше осень, и дальше грипп, и дальше, возможно, микст-инфекция" (болезнь, вызываемая несколькими патогенными микроорганизмами, тесно взаимодействующими друг с другом). Поэтому, сказала Попова, возведенные в рекордные сроки военные госпитали будут востребованы.

Ранее в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что завершено строительство 16 медицинских центров для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. "Возможности центров позволят одновременно оказывать медицинскую помощь 1600 пациентам с COVID-19 - как военнослужащим, так и гражданскому населению", - сказал Шойгу. Он сообщил, что в пятницу вводятся в строй восемь медицинских центров.

Путин отметил, что в стране по состоянию на 14 мая создано и оснащено всем необходимым более 148 тыс. коек для больных коронавирусом. "Вновь повторю: специализированный коечный фонд, сформированный в регионах, нужно держать на самом высоком уровне готовности", - сказал Путин в пятницу на совещании по открытию медцентров Минобороны.