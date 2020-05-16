В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости.

"Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов", - говорится в новой версии указа, опубликованной на сайте крымского правительства.

При этом обязательный режим самоизоляции сохраняется для граждан старше 65 лет. Кроме того, его будут обязаны соблюдать люди, приехавшие в Крым из других регионов России и из-за границы. Также запрещено появление несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей. Указ вступает в силу 18 мая.

Накануне врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что власти города планируют отменить всеобщий режим самоизоляции с 18 мая.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная для всех жителей самоизоляция была введена в апреле и продлевалась до 31 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 259 человек, пять пациентов умерли.