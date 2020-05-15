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Массовое заражение в алмазной компании в Поморье привело к уголовному делу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту массового заражения коронавирусом сотрудников алмазодобывающей компании "АГД Даймондс", сообщил информированный источник "Интерфакса". По его данным. дело расследуется по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Пандемия коронавируса

В областном МВД подтвердили факт возбуждения дела, но не назвали компанию.

По данным регионального оперштаба, на предприятии выявилио 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор начла в компании эпидемиологическое расследование.

Компания AGD (АГД, прежнее название - "Архангельскгеолдобыча") является основным активом "Открытие холдинга", который купил его у "ЛУКОЙЛа" 2017 году за $1,45 млрд.

По данным "СПАРК-Интерфакс", среднесписочная численность сотрудников "АГД Даймондс" составляет от 1000 до 5000 человек. Основная деятельность предприятия - добыча алмазов. Также компания добывает нефтяной (попутный) газ. Ее возглавляет Сергей Неручев, совладелец ООО "Разлив" и бенефициар ООО "Центр геолого-экологического проектирования".

Хроника коронавируса. Май.

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Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиков
АГД Даймондс Архангельская область Открытие холдинг ЛУКОЙЛ Сергей Неручаев

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