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Алмаз редкого лимонного оттенка добыли в Архангельской области

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Алмаз крайне редко встречающегося глубокого лимонного оттенка и ювелирного качества массой 47,6 карата добыт на месторождении имени В.Гриба АО "АГД Даймондс" в Мезенском районе Архангельской области.

Как сообщает пресс-служба Минприроды области во вторник, уникальная находка была сделана 13 июля. Эксперты уже отметили его исключительно правильную форму, чистоту и отсутствие технологических изъянов.

Кроме того, 8 июля на этом же месторождении добыли крупный алмаз ювелирного качества массой более 81 карата. Кроме того, в мае были обнаружены алмазы массой более 222 карат (крупнейший в истории алмазодобычи на территории Европы) и 127 карат.

Алмазное месторождение им. Гриба занимает четвертое место по запасам в России и седьмое - в мире.

Архангельская область

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