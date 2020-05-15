Последний самолет с российскими военными прибыл из Италии

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 с последней группой российских военных, направленных в Италию для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса, прибыл в пятницу на подмосковный аэродром Чкаловский, сообщили в Минобороны РФ.

В сообщениим отмечается, что миссия принесла российским военным опыт координации работы с иностранными военными, который позволит в будущем взаимодействовать с ними быстрее и слаженнее.

"По прибытии в пункты постоянной дислокации, личный состав приступит к обслуживанию техники, пополнению запасов материальных средств и будет находиться в составе мобильного резерва в готовности в любую минуту выполнить задачи по предназначению", - сообщили в Минобороны.

Ранее стало известно, что последним рейсом из Италии вылетели 13 российских военнослужащих, на борту находилась одна единица специальной военной техники.

С 22 марта по 7 мая специалисты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов примерно в ста населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа. Обработано 120 зданий и сооружений, более 1,2 млн квадратных метров внутренних помещений, более 500 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

С началом работы полевого госпиталя в городе Бергамо с 6 апреля российские военные медики приняли на лечение 115 заболевших коронавирусной инфекцией, 76 пациентов выздоровели и выписаны. Для работы в полевом госпитале были задействованы восемь врачебно-сестринских бригад в составе 32 медицинских специалистов, которые принимали и лечили больных в отделениях интенсивной терапии и отделениях для больных в состоянии легкой и средней степени тяжести. Дежурство врачебно-сестринских бригад было организовано круглосуточно в три смены.