Военные врачи из РФ вылечили от коронавируса свыше 70 пациентов в Бергамо

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Врачебные бригады российского военного ведомства совместно с итальянскими медицинскими специалистами вылечили от коронавирусной инфекции и выписали из полевого госпиталя города Бергамо в Ломбардии 75 пациентов, сообщает министерство обороны РФ.

"Подполковник Александр Юманов, возглавляющий группу российских военных врачей, сообщил, что в госпитале приняли на лечение 112 заболевших коронавирусной инфекцией. В настоящее время на лечении здесь находится 37 больных коронавирусной инфекцией, 75 пациентов выздоровели и выписаны", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

По словам Юманова, "полевой госпиталь в Бергамо принимает только пациентов с COVID-19. "Больные с тяжелым течением болезни направляются в отделения интенсивной терапии, где трудятся российские специалисты. Выздоравливающие и легкие больные направляются в терапевтические отделения", - подчеркнул офицер, которого цитирует пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что с начала функционирования этого медучреждения "российские специалисты первыми приступили к приему и лечению больных коронавирусной инфекцией, поступавших в госпиталь".

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые принимают пациентов во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Всего к работе привлечено 32 российских военных врача и медицинских сестры. Дежурство бригад организовано круглосуточно в три смены. Госпиталь рассчитан на 142 койки.

Первых больных в госпитале в Бергамо российские военные врачи приняли в начале апреля. В марте в Италию, где сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом, самолеты министерства обороны РФ перебросили восемь российских врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск РХБЗ. Российский отряд работает в Ломбардии.