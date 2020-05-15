Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 15.05В России 262 843+10 598В мире 4 442 163+95 145

Арестованный певец Чельдиев внесен в список подозреваемых в экстремизме

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг включил оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, обвиняемого в распространении фейков о коронавирусе, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, следует из информации на сайте ведомства.

Ранее адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев сообщил "Интерфаксу" о получении постановления о возбуждении уголовного дела об экстремизме (часть 2 статьи 280 УК РФ), рассматривается вопрос об обжаловании.

Он также отметил, что защита Чельдиева до сих пор не получила информации о назначении даты рассмотрения апелляции по предыдущим жалобам, в частности на арест своего подзащитного.

Промышленный суд Владикавказа оштрафовал Чельдиева на 75 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации. Суд посчитал отягчающим обстоятельством совершение им правонарушения в период угрозы распространения опасного заболевания и действия ограничительных мероприятий, введенных из-за коронавируса.

Чельдиева ранее доставили в Северную Осетию, где Ленинский районный суд Владикавказа арестовал его на два месяца. Затем его поместили в СИЗО Пятигорска. Ему были предъявлены обвинения по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Протест во Владикавказе

20 апреля на площади во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции. Затем ее участники пришли к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания Чельдиева, который выступал против ограничительных мер. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

Сотрудники правоохранительных органов задержали после митинга более 100 человек, порядка 40 из которых ранее привлекались к уголовной ответственности. Составлено более 170 протоколов, 65 жителям республики судом вынесена санкция в виде административного ареста сроком до 15 суток. В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов по статье "хулиганство".

Росфинмониторинг Вадим Чельдиев Северная Осетия

Новости по теме

Новости

Заместитель гендиректора "Ленэнерго" арестован по делу о мошенничестве

Заместитель гендиректора "Ленэнерго" арестован по делу о мошенничестве

Что произошло за день: пятница, 15 мая

Последний самолет с российскими военными прибыл из Италии

Последний самолет с российскими военными прибыл из Италии
Экономический кризис

Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге

Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге

Производители предупредили о риске дефицита защитных перчаток

Суд отказался считать нарушением прав москвича предписание о самоизоляции

СК установил личности разместивших фото Гитлера и Гиммлера под видом ветеранов

СК установил личности разместивших фото Гитлера и Гиммлера под видом ветеранов

Против певца Чельдиева возбудили третье уголовное дело

Против певца Чельдиева возбудили третье уголовное дело

Финдиректор "Роснефти" подтвердил переход венесуэльских активов компании к "Росзарубежнефти"

И.о. гендиректора РКК "Энергия" назначен экс-директор "Сухого" Игорь Озар

И.о. гендиректора РКК "Энергия" назначен экс-директор "Сухого" Игорь Озар
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');