Арестованный певец Чельдиев внесен в список подозреваемых в экстремизме

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг включил оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, обвиняемого в распространении фейков о коронавирусе, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, следует из информации на сайте ведомства.

Ранее адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев сообщил "Интерфаксу" о получении постановления о возбуждении уголовного дела об экстремизме (часть 2 статьи 280 УК РФ), рассматривается вопрос об обжаловании.

Он также отметил, что защита Чельдиева до сих пор не получила информации о назначении даты рассмотрения апелляции по предыдущим жалобам, в частности на арест своего подзащитного.

Промышленный суд Владикавказа оштрафовал Чельдиева на 75 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации. Суд посчитал отягчающим обстоятельством совершение им правонарушения в период угрозы распространения опасного заболевания и действия ограничительных мероприятий, введенных из-за коронавируса.

Чельдиева ранее доставили в Северную Осетию, где Ленинский районный суд Владикавказа арестовал его на два месяца. Затем его поместили в СИЗО Пятигорска. Ему были предъявлены обвинения по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Протест во Владикавказе

20 апреля на площади во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции. Затем ее участники пришли к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания Чельдиева, который выступал против ограничительных мер. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

Сотрудники правоохранительных органов задержали после митинга более 100 человек, порядка 40 из которых ранее привлекались к уголовной ответственности. Составлено более 170 протоколов, 65 жителям республики судом вынесена санкция в виде административного ареста сроком до 15 суток. В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов по статье "хулиганство".