Против певца Чельдиева возбудили третье уголовное дело

Фото: Ольга Смольская/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Постановление о возбуждении уголовного дела об экстремизме (ч.2 ст. 280 УК РФ) в отношении оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева получено и изучается, рассматривается вопрос об обжаловании, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Батраз Кульчиев.

"Постановление вынесено по факту публикации Чельдиева на своей странице в инстаграме с призывом к жителям Северной Осетии выйти на площадь 20 апреля", - сказал Кульчиев.

Он также отметил, что защита певца до сих пор не получила информации о назначении даты рассмотрения апелляции по предыдущим жалобам, в частности на арест своего подзащитного.

Ранее Промышленный суд Владикавказа оштрафовал Чельдиева на 75 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации. Суд посчитал отягчающим обстоятельством совершение им правонарушения в период угрозы распространения опасного заболевания и действия ограничительных мероприятий, введенных из-за коронавируса.

Чельдиев был доставлен в Северную Осетию, где по решению Ленинского районного суда Владикавказа арестован на два месяца, после чего помещен в СИЗО Пятигорска. Ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Митинг против самоизоляции во Владикавказе

20 апреля на площади Штыба во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции, позднее ее участники переместились к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания Чельдиева, который выступал против ограничительных мер. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

Стражи правопорядка задержали после митинга более 100 человек, порядка 40 из которых ранее привлекались к уголовной ответственности. Было составлено более 170 протоколов, 65 жителям республики судом вынесена санкция в виде административного ареста сроком до 15 суток. В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов по статье "Хулиганство".

В конце апреля в пресс-службе Роспотребнадзора по Северной Осетии "Интерфаксу" сообщали о резком скачке числа зараженных коронавирусом в регионе. Как заявляли в ведомстве со ссылкой на замглавы республиканского Роспотребнадзора Зарему Каболову, рост количества инфицированных может быть связан с митингом 20 апреля.