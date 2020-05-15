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Замглавврача больницы в Северной Осетии заявила о нехватке коек и аппаратов ИВЛ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Заместитель главврача республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП) в Северной Осетии Алла Цкаева заявила, что ее стационар и РКБ переполнены больными с пневмониями и им не хватает аппаратов ИВЛ. Она сказала это телеканалу "Осетия-Ирыстон".

Пандемия коронавируса

По ее словам, приток таких пациентов значительно вырос за последние две недели.

"За последние две недели поток пациентов значительно увеличился, в связи с этим стационары РКБСМП и РКБ переполнены. На данный момент количество пациентов в нашем стационаре 440 человек. Часть больных размешены в Ардонской ЦРБ из-за того, что мест у нас не хватает", - сказала Цкаева.

В РКБСМП задействованы все 130 реанимационных коек, 25 человек находятся на аппаратах ИВЛ, добавила она.

"Мы буквально вчера получили еще 11 аппаратов ИВЛ за счет федеральных средств. Но даже несмотря на то, что парк аппаратов расширяется, их все равно катастрофически не хватает", - сказала врач.

Коек, по ее словам, не хватает даже несмотря на то, что перестали госпитализировать пациентов с легким течением пневмонии, хотя раньше госпитализировали всех.

"С 10 мая мы уже даже пациентов со средним течением болезни отправляем в Ардонскую ЦРБ. На сегодняшний день там уже развернуто 135 коек для этих пациентов", - добавила Цкаева.

По данным регионального Минздрава, в Северной Осетии зарегистрировано 2016 случаев заражения коронавирусом, 14 заболевших умерли.

Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с COVID-19

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Хроника 09 января – 15 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Северная Осетия Коронавирус Алла Цкаева РКБСМП РКБ Ардонская ЦРБ

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