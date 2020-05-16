Глава Минтранса РФ высказался против социального дистанцирования в самолетах

Евгений Дитрих заявил, что из-за такой меры цены на билеты резко вырастут

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минтранс РФ не видит целесообразности во введении социального дистанцирования за счет пустых кресел в самолетах, поскольку это приведет к скачку цен на билеты, заявил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.

"Мы сколько раз уже говорили в отношении социального дистанцирования как минимум на воздушном транспорте. Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тыс. рублей, даже самый минимальный. (...) Авиаторы нам рассказывают, что 72-75-процентная загрузка воздушного судна есть необходимый уровень рентабельности, и там социальную дистанцию никак (не ввести)", - сказал министр в ходе выездной проверки работы столичных железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов в субботу.

По его словам, зарубежный опыт показывает, что большинство авиакомпаний, которые начали применять режим социального дистанцирования в условиях пандемии COVID-19, уже стали отказываться от него. В частности, от этой практики ушли казахстанские перевозчики.

Большинство авиакомпаний, сказал Дитрих, сейчас используют режим социального дистанцирования "по возможности, если загрузка не очень велика".

"Это определенного рода баланс. Можно каждого одеть в костюм химзащиты, противогаз, и это точно будет безопасно. Только в таком виде никто никуда не поедет. Везде существует баланс между необходимым уровнем защиты пассажира и тем, насколько ему экономически выгодна перевозка", - сказал Дитрих.

"Самое, пожалуй, важное в этом во всем - не то, что транспорту это удобно, транспорт комфортно работает. Самое важное, что и наш пассажир тоже в этом смысле приобретает необходимые элементы безопасности. Мы разговаривали с коллегами из Роспотребнадзора, и их мнение предварительное состоит в том, что если все без исключения будут использовать маски на транспорте, риск того, то вирус будет распространяться, ничтожно мал. Перчатки, которые позволяют людям не трогать глаза, лицо - в перчатках это просто неприятно делать - они тоже в этом смысле защищают. Это минимально необходимый уровень защиты, который даст безопасность", - добавил Дитрих.

Он отметил важность дезинфекции транспортных средств, своевременной замены воздушных фильтров. "Когда летит самолет, фильтры обеспечивают чистоту воздуха практически как в медицинских операционных. С этой точки зрения, конечно, потенциальная возможность для распространения вируса в этих условиях минимальна", - заключил министр.