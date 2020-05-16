Евгений Чичваркин переболел коронавирусом

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Покинувший Россию экс-владелец "Евросети" Евгений Чичваркин сообщил в субботу, что переболел коронавирусом.

"У меня нет СПИДа и есть антитела COVID-19. Ну настоящий полковник", - написал он на своей странице в инстаграме, приложив снимок положительного результата анализов.

В комментариях к публикации он рассказал, что переболел еще полтора месяца назад, во время болезни принимал витамины и пенициллин. "Я поверить не мог, что это тот самый (вирус). Потом пропало обоняние, через 10 дней начало возвращаться", - рассказал Чичваркин.

Бизнесмен отметил, что перенес болезнь "на ногах", дети коронавирусом не заразились.

Чичваркин с конца 2008 года живет в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом.