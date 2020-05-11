Джонсон разрешил англичанам загорать и почти неограниченно заниматься спортом

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телеобращения сообщил о решении ослабить на территории Англии со среды, 13 мая, меры по предотвращению распространения коронавируса.

В частности, англичанам будет разрешено загорать, путешествовать на машинах, заниматься спортом без ограничений, кроме командных видов спорта. В последнем случае играть друг с другом разрешается только совместно проживающим людям.

В целом Джонсон призвал британцев продолжать соблюдать меры по социальному дистанцированию, пообещав при этом увеличить штрафы "для небольшого меньшинства, которое нарушает правила (по самоизоляции - ИФ)".

Премьер также подтвердил, что прибывающих из-за границы людей ожидает карантин.

Джонсон подчеркнул, что власти следят за ситуацией с коронавирусом и продолжат поэтапно снимать ограничения в случае благоприятного развития событий. Следующая фаза ослабления антивирусных ограничений наступит не ранее 1 июня. Тогда, возможно, возобновят работу ныне закрытые магазины и школы.

Третья фаза, в рамках которой могут открыться многие общественные места, гостиницы, наступит не ранее июля.

По данным сайта Worldometers, в Великобритании подтверждено более 219 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли почти 32 тысячи пациентов. За прошедшие сутки там было выявлено менее 4 тысяч новых инфицированных.