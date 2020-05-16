Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 16.05В России 272 043+9 200В мире 4 542 347+100 184

Руководство изолятора отказалось перевести "Омбудсмена полиции" в камеру для некурящих

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Адвокат арестованного по делу о вымогательстве создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова обратился в прокуратуру Москвы с жалобой на руководство изолятора временного содержания, которое отказывается переводить его в камеру для некурящих.

"Воронцов находится в камере с двумя мужчинами, которые не переставая курят. В связи с тем, что руководство ИВС-1 ГУ МВД России по Москве на заявления Воронцова о переводе в одиночную камеру от курящих не реагирует, мы подали жалобу прокурору", - сообщил "Интерфаксу" адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин в субботу.

Также за защитой прав Воронцов обратился и в Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

Тверской суд Москвы заключил под стражу Воронцова 8 мая, однако его не поместили в следственный изолятор, а оставили в ИВС до 17 мая. По словам адвоката, такое решение защита связывала с планами следствия на активную работу в эти дни, однако "за время нахождения Воронцова на Петровке не было произведено ни одного следственного действия".

"Омбудсмену полиции" предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц в крупном размере (п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году Воронцов потребовал у одного из сотрудников столичной полиции 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии потерпевшего в общий доступ. Когда последний отказался платить, компрометирующие его снимки оказались доступны в интернете широкому кругу лиц.

Свою вину Воронцов не признает и считает уголовное дело местью за свою общественную деятельность. Адвокат Воронцова заявляет, что обвинение Воронцова "основано на оговоре".

Кроме того, в апреле у Воронцова и родителей его супруги прошли обыски в рамках уголовного дела о недостоверной информации про коронавирус нового типа (статья 207.1 УК РФ). По нему Воронцов проходит в качестве свидетеля.

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Его проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.

Москва Владимир Воронцов Омбудсмен полиции Сергей Бадамшин

Новости по теме

Новости

Бывший сенатор от Удмуртии Шудегов умер от коронавируса

Что произошло за день: суббота, 16 мая

Медики смогут пожаловаться на отсутствие выплат по COVID-19 на портале госуслуг

Медики смогут пожаловаться на отсутствие выплат по COVID-19 на портале госуслуг

Еще один участник банды Басаева и Хаттаба пойдет под суд в Дагестане

Еще один участник банды Басаева и Хаттаба пойдет под суд в Дагестане

Регионы получат свыше 22,4 млрд руб. на майские выплаты медикам

Евгений Чичваркин переболел коронавирусом

Главврача больницы в кубанском Армавире уволят после жалоб медиков на выплаты

Прокуратура Мурманской области заинтересовалась поминутной оплатой работы медиков

Прокуратура Мурманской области заинтересовалась поминутной оплатой работы медиков

Четверо задержаны по делу о публикации портретов Гитлера и Гиммлера под видом ветеранов

Подлодка "Князь Владимир" приступила к подводным испытаниям в Белом море

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');