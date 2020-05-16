Руководство изолятора отказалось перевести "Омбудсмена полиции" в камеру для некурящих

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Адвокат арестованного по делу о вымогательстве создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова обратился в прокуратуру Москвы с жалобой на руководство изолятора временного содержания, которое отказывается переводить его в камеру для некурящих.

"Воронцов находится в камере с двумя мужчинами, которые не переставая курят. В связи с тем, что руководство ИВС-1 ГУ МВД России по Москве на заявления Воронцова о переводе в одиночную камеру от курящих не реагирует, мы подали жалобу прокурору", - сообщил "Интерфаксу" адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин в субботу.

Также за защитой прав Воронцов обратился и в Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

Тверской суд Москвы заключил под стражу Воронцова 8 мая, однако его не поместили в следственный изолятор, а оставили в ИВС до 17 мая. По словам адвоката, такое решение защита связывала с планами следствия на активную работу в эти дни, однако "за время нахождения Воронцова на Петровке не было произведено ни одного следственного действия".

"Омбудсмену полиции" предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц в крупном размере (п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году Воронцов потребовал у одного из сотрудников столичной полиции 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии потерпевшего в общий доступ. Когда последний отказался платить, компрометирующие его снимки оказались доступны в интернете широкому кругу лиц.

Свою вину Воронцов не признает и считает уголовное дело местью за свою общественную деятельность. Адвокат Воронцова заявляет, что обвинение Воронцова "основано на оговоре".

Кроме того, в апреле у Воронцова и родителей его супруги прошли обыски в рамках уголовного дела о недостоверной информации про коронавирус нового типа (статья 207.1 УК РФ). По нему Воронцов проходит в качестве свидетеля.

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Его проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.