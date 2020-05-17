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Прокуратура нашла нарушения по COVID-выплатам медикам в Прикамье

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Четыре больницы в Пермском крае не в полном объеме выплатили стимулирующие надбавки медицинскому персоналу за работу с пациентами, зараженными коронавирусом, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В сообщении называется "Городская клиническая больница N7" и еще три учреждения-нарушителя.

В связи с этим прокуратура внесла представление краевому министру здравоохранения Оксане Мелеховой и потребовала незамедлительно произвести все необходимые доначисления.

Кроме того, прокуратура проверяет информацию о возможных нарушениях прав медицинских работников городской больницы Соликамска.

Средства на обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи гражданам с коронавирусом, были выделены бюджетам субъектов РФ в соответствии с постановлением правительства России от 12 апреля.

Врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тысяч рублей в месяц.

Выплаты, в соответствии с поручением президента, предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь.

Пермский край коронавирус

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