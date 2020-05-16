Регионы получат свыше 22,4 млрд руб. на майские выплаты медикам

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило выделение регионам более 22,4 млрд рублей для майских выплат медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

"Сегодня правительство также утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Кроме того, в пресс-службе правительства подчеркнули, что федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей в выходные дни 16 и 17 мая, чтобы регионы могли оперативно выполнить поставленную перед ними задачу.

"Оперативное доведение финансирования позволит Минздраву и регионам заключить дополнительные соглашения и сразу же приступить к расскассированию средств и к непосредственным выплатам денег врачам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства напомнили, что поддержать медработников, которые сегодня трудятся в условиях повышенной нагрузки, поручил президент Владимир Путин. Врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тысяч рублей в месяц.

По новым правила, сотрудники транспортных компаний, работающие водителями автомобилей скорой помощи на аутсорсинге, также будут получать дополнительные средства.

Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Они положены медработникам вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что глава правительства Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. "Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы", - приводятся в сообщении слова премьера.