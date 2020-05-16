Медики смогут пожаловаться на отсутствие выплат по COVID-19 на портале госуслуг

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минкомсвязь России создала на Едином портале госуслуг специальную форму для жалоб врачей и медработников на невыплату им стимулирующих надбавок за работу с больными новым коронавирусом.

Как напомнила пресс-службы министерства, предусмотреть здесь раздел для обращений медиков поручил премьер РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.

Средства на обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19, были выделены бюджетам субъектов РФ в соответствии с постановлением правительства от 12 апреля.

Поддержать медработников ранее поручил президент России Владимир Путин.

Врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тысяч рублей в месяц.

Выплаты, в соответствии с поручением Путина, предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Средства должны быть выплачены в полном объеме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов.