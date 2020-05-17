Более 3,2 тыс. человек в ВС РФ инфицированы коронавирусом

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Вооруженных силах РФ коронавирус диагностирован у 3226 военнослужащих, курсантов, воспитанников довузовских учреждений и гражданских специалистов, сообщили в субботу в Минобороны.

Среди заболевших - 1617 военнослужащих. Накануне и 15 мая Минобороны РФ сообщало о 1622 военнослужащих, болеющих коронавирусом, 14 мая - о 1645.

По представленным данным, выздоровели 2215 военнослужащих, курсантов, воспитанников и гражданских специалистов. Накануне в министерстве сообщали о 2045 выздоровевших.

В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что количество заболевших коронавирусом в российской армии снижается.

"С 8 мая уже в течение недели фактически ежесуточно у нас (в Вооруженных силах) выздоравливает больше, чем заболевает. Это серьезный успех. Я надеюсь, это приведет или уже привело к тому, что количество инфицированных в Вооруженных силах с каждыми сутками становится всё меньше", - сказал Шойгу на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

Между тем, в пятницу оперативный штаб Абхазии по защите населения от коронавируса сообщил о первом официальном случае заболевания коронавирусом среди российских военнослужащих за пределами РФ. Коронавирусом заболел военнослужащий 7-й российской военной базы в Гудауте, прибывший из Дагестана.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в России зарегистрировано 9709 новых случаев коронавирусной инфекции (накануне 9200 - ИФ). Нарастающим итогом в целом по стране зарегистрировано 281 752 случаев (накануне 272 043 случаев, +3,5 %). Россия закрепилась на втором месте после США по числу пациентов с COVID-19.