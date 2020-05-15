Шойгу доложил Путину о снижении числа заболевших коронавирусом в Вооруженных силах

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В российской армии снижается количество заболевших коронавирусом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С 8 мая уже в течение недели фактически ежесуточно у нас (в Вооруженных силах - ИФ) выздоравливает больше, чем заболевает. Это серьезный успех. Я надеюсь, это приведет или уже привело к тому, что количество инфицированных в Вооруженных силах с каждыми сутками становится все меньше", - сказал Шойгу в пятницу на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

Накануне, 14 мая, Минобороны сообщило, что в Вооруженных силах коронавирус выявлен у 3301 военнослужащего, курсанта, воспитанника довузовских учреждений и гражданского специалиста. В числе заболевших - 1645 военнослужащих. 13 мая Минобороны передавало, что 1666 военнослужащих заразились коронавирусом, 12 мая - 1709.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев коронавирусной инфекции (накануне, 14 мая, было зафиксировано 9 974 случая в 84 регионах). Нарастающим итогом в целом по стране зарегистрировано 262 843 случая (накануне 252 245 случаев, +4,2%).

Россия закрепилась на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом (согласно данным Университета Джонса Хопкинса), в ближайшее время с учетом динамики соседей (у Великобритании, занимающей 3-е место, прирост 3,4 тыс. в сутки) и большого отрыва по числу заболевших в США (1,4 млн зарегистрированных пациентов) изменений в топ-3 антирейтинга не предвидится.

В Москве выявлено 4748 новых случаев за сутки (накануне 4712), таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 135464.