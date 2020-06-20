В России в этом году сгорело уже почти 1 млн га леса

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Свыше 990 тыс. гектаров составила площадь лесных пожаров в РФ с начала этого года, сообщает в субботу Генпрокуратура России.

По ее данным, всего с начала пожароопасного периода на территории страны возникло более 6 тыс. пожаров.

Отмечается, что одними из основных причин лесных пожаров по-прежнему являются неосторожное обращение с огнем в лесах, а также умышленные поджоги сухой травы.

Наибольшее количество пожаров пришлось на Бурятию, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Брянскую, Иркутскую, Смоленскую области, Кемеровскую область - Кузбасс, Еврейскую автономную область.

Как добавили в ведомстве, повышенного внимания органов прокуратуры в Марий Эл, Хакасия, Алтайском, Забайкальском краях, Амурской, Иркутской, Саратовской, Смоленской областях и в других регионах требовала деятельность органов местного самоуправления, не обеспечивающих соблюдение норм пожарной безопасности на территориях населенных пунктов, прилегающих к лесам.