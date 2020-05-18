"Транснефть" предложила повысить тарифы на прокачку нефти

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина поспособствовать их снижению

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Транснефть" предложила не снижать, а повысить ее тарифы на прокачку нефти, это будет выгоднее государству, говорится в материалах монополии. 12 мая о снижении тарифов главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина.

Снижение тарифов приведет к увеличению доходов частных акционеров нефтяных компаний за счет государства, считает "Транснефть".

"С учетом структуры акционеров в нефтяной отрасли, целесообразно не понижать, а повысить тарифы "Транснефти" до рыночного уровня, чтобы нивелировать искусственный дисбаланс, возникший в отрасли, - пишет монополия. - При таком повышении "Транснефть" могла бы увеличить выплаты государству и направлять 50-75% чистой прибыли на дивиденды".

78,6% дивидендов "Транснефти" направляются государству. Дополнительно около 15% дивидендов получают РФПИ и дружественные России иностранные суверенные фонды, а также пенсионный фонд "Газпрома" и структуры Газпромбанка напомнила компания.

"Из каждых 100 рублей чистой прибыли нефтедобывающих компаний частным акционерам уходит 42 рубля в форме дивидендов, государству - только 14 рублей. В случае "Транснефти" из каждых 100 рублей чистой прибыли от 40 до 79 рублей могут выплачиваться государству", - объяснила компания.

Она называет свои тарифы заниженными и отмечает, что они индексируются ниже инфляции. "Транснефть" оказывает услуги в среднем в 2,5 раза дешевле, чем иностранные компании-аналоги", - также указывается в материалах.

Тарифы "Транснефти" в 2018-2020 годах должны были индексироваться с коэффициентом 0,9-1 к инфляции.

Сечин ранее заявил Путину, что "Роснефти" важно, чтобы тарифы транспортных монополий были приведены в соответствие текущим рыночным ценам. По его словам, в 2008 году стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, сейчас 1200, но тариф раньше был "822 рубля за тонну прокачки, а сегодня - больше двух тысяч: 2100 рублей", - продолжил он.

"Мы не просим каких-то особых льгот, но приведение в соответствие в связи с падением цены было бы для нас, конечно, значительным. В настоящее время 32% составляют расходы на транспорт от стоимости нефти", - уточнил Сечин.

Президент пообещал рассмотреть этот вопрос.

Затем советник президента "Транснефти" и пресс-секретарь компании Игорь Демин заявил, что средний тариф на транспортировку нефти "Роснефти" по системе магистральных нефтепроводов составляет 1719,84 рубля за 1 тонну, а не 2100 рублей.

Он добавил, что "минимальные цены на внутрироссийские и экспортные поставки нефти в течение этого года не были ниже 6957 рублей за тонну и 8925 рублей за тонну, соответственно, то есть находились на значительно большем уровне, нежели заявлено "Роснефтью" - 1200 рублей за тонну. По расчетам "Транснефти", доля среднего тарифа на транспортировку нефти по системе монополии в настоящее время составляет 13,4%, а не 32%, как указал Сечин. Демин также отметил возобновившийся рост котировок нефти.

Пресс-секретарь "Транснефти" допустил, что в расчетах "Роснефти" произошла путаница между тоннами и баррелями и заявил, что это не первое расхождение цифр в информации, представляемой нефтяной компанией.