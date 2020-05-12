Сечин попросил Путина увеличить доступность кредитования для "Роснефти"

Он также предложил перенести налоги на геологоразведку на период с более высокими ценами на нефть

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" будет стремиться поддерживать инвестиционную динамику, но компании нужна помощь государства, а именно - смягчение банковской политики в плане доступности кредитования, доступности оборотных средств. Об этом глава компании Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина. Их встречу показала "Россия 24".

По словам Сечина, это касается не только "Роснефти", но и ее подрядчиков, и поставщиков.

"Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и даже новые какие-то начать, имея в виду, что в перспективе двух-трех лет мы все-таки преодолеем кризис, и надо будет обеспечивать рынок новыми объемами углеводородов", - пояснил он.

Путин поинтересовался, идет речь о каком-то льготном кредитовании или просто о доступности кредитов.

"Это доступность кредитования на условиях, которые приняты сейчас Центральным Банком. Это рублевые кредиты в тех пределах, в которых находится наша банковская система", - ответил Сечин.

Он также попросил перенести на будущие периоды налоговые платежи по работам, связанным с геологоразведкой. По его словам, это помогло бы "Роснефти" лучше подготовиться к выходу из кризиса.

"Ключевой вопрос для нас также - это приведение в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке. Если в 2008 году, скажем, стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, сейчас 1200 - это сопоставимые величины. Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня - больше двух тысяч: 2100 рублей", - продолжил он.

"Мы не просим каких-то особых льгот, но приведение в соответствие в связи с падением цены было бы для нас, конечно, значительным. В настоящее время 32% составляют расходы на транспорт от стоимости нефти", - уточнил Сечин.

"Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это", - ответил Путин.

"Что касается геологоразведки, в принципе, примерно в том же ключе мы обсуждали с вашими коллегами возможное создание фонда для компаний, которые занимаются бурением, это примерно в одном направлении", - напомнил он.

"Не совсем так. Там речь о другом шла о, как мне кажется, локальном проекте завершения некоторых скважин, которые уже начаты бурением и доведены до уровня забоя, но не завершены, и перед ними стоит вопрос: если они сейчас не завершат эту работу, смогут ли они потом вернуться к использованию этих скважин. И в этом смысле это просто локальный проект, наверное, который требует поддержки", - пояснил Сечин.

Просьба же "Роснефти" заключается в том, чтобы в поисково-разведочном бурении перенести налоги с этого тяжелого периода настоящего времени на период более высоких цен (на нефть - ИФ), добавил он.