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Сечин попросил Путина увеличить доступность кредитования для "Роснефти"

Он также предложил перенести налоги на геологоразведку на период с более высокими ценами на нефть

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" будет стремиться поддерживать инвестиционную динамику, но компании нужна помощь государства, а именно - смягчение банковской политики в плане доступности кредитования, доступности оборотных средств. Об этом глава компании Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина. Их встречу показала "Россия 24".

Экономический кризис

По словам Сечина, это касается не только "Роснефти", но и ее подрядчиков, и поставщиков.

"Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и даже новые какие-то начать, имея в виду, что в перспективе двух-трех лет мы все-таки преодолеем кризис, и надо будет обеспечивать рынок новыми объемами углеводородов", - пояснил он.

Путин поинтересовался, идет речь о каком-то льготном кредитовании или просто о доступности кредитов.

"Это доступность кредитования на условиях, которые приняты сейчас Центральным Банком. Это рублевые кредиты в тех пределах, в которых находится наша банковская система", - ответил Сечин.

Он также попросил перенести на будущие периоды налоговые платежи по работам, связанным с геологоразведкой. По его словам, это помогло бы "Роснефти" лучше подготовиться к выходу из кризиса.

"Ключевой вопрос для нас также - это приведение в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке. Если в 2008 году, скажем, стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, сейчас 1200 - это сопоставимые величины. Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня - больше двух тысяч: 2100 рублей", - продолжил он.

"Мы не просим каких-то особых льгот, но приведение в соответствие в связи с падением цены было бы для нас, конечно, значительным. В настоящее время 32% составляют расходы на транспорт от стоимости нефти", - уточнил Сечин.

"Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это", - ответил Путин.

"Что касается геологоразведки, в принципе, примерно в том же ключе мы обсуждали с вашими коллегами возможное создание фонда для компаний, которые занимаются бурением, это примерно в одном направлении", - напомнил он.

"Не совсем так. Там речь о другом шла о, как мне кажется, локальном проекте завершения некоторых скважин, которые уже начаты бурением и доведены до уровня забоя, но не завершены, и перед ними стоит вопрос: если они сейчас не завершат эту работу, смогут ли они потом вернуться к использованию этих скважин. И в этом смысле это просто локальный проект, наверное, который требует поддержки", - пояснил Сечин.

Просьба же "Роснефти" заключается в том, чтобы в поисково-разведочном бурении перенести налоги с этого тяжелого периода настоящего времени на период более высоких цен (на нефть - ИФ), добавил он.

Роснефть Игорь Сечин Владимир Путин коронавирус

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