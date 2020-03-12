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Козак рассказал о новом механизме урегулирования конфликта в Донбасса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Новый механизм урегулирования конфликта на Украине предполагает создание переговорной площадки с участием нормандской четверки и сторон конфликта, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в среду по итогам заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

"Это диалоговая площадка с участием сторон нормандского формата, с участием сторон конфликта. Пока больше говорить не надо, надо бережно относиться к этим договоренностям, чтобы они не сорвались", - сказал Козак журналистам, отвечая на вопрос о сути нового механизма урегулирования конфликта в Украине.

МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в свою очередь сообщил о достижении договоренности о создании площадки для прямого диалога самопровозглашенных республик и Киева.

"Учрежден специальный механизм для обсуждения вопросов в рамках политической группы. Его идея заключается в создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта тем, требующих урегулирования в соответствии с Комплексом мер", - говорится в сообщении пресс-службы МИД самопровозглашенной ДНР.

В Донецке назвали эти договоренности "позитивным импульсом для прямого взаимодействия сторон конфликта".

Кроме того, участники ТГК по итогам встречи в Минске в среду впервые закрепили обязательства сторон в протоколе, который передан в секретариат ОБСЕ, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

"В нем (в протоколе - ИФ) четко изложены обязательства сторон, главным образом, республик Донбасса и Киева, которые должны быть реализованы в очень ограниченный срок", - написал Мирошник.

Представитель ЛНР отметил, что стороны договорились не раскрывать детали договоренностей, однако сообщил, что обязательства касаются подготовки обмена пленными, выработки компромиссных предложений по участкам разведения сил и средств и созданию консультативного совета по политическим вопросам.

"В заседании Контактной группы принимали участие замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава администрации Офиса президента Украины Андрей Ермак. Оба заявили, что намерены в ближайшее время принять участие в заседании Контактной группы", - добавил Мирошник.

Донбасс Украина ДНР ЛНР Дмитрий Козак

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