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Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса

Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса
Глава Дагестана Владимир Васильев
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Владимир Васильев считает необходимым предоставить силам правопорядка право на обеспечение мер безопасности в связи с распространением коронавируса, а также увеличить количество тестирования населения.

"Даже наличие денежных средств, например, в Дербенте не является основанием для того, чтобы не допустить эту ситуацию (с распространением коронавируса)", - сказал Васильев в понедельник в ходе онлайн совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Васильев сообщил, что ситуация в Дербенте сложная, в лечебных учреждениях, где находятся больные коронавирусом, были проблемы с работой врачей, в том числе в так называемой "грязной зоне".

Глава Дагестана сказал, что получил письмо от главы города Дербента, в котором он, в частности, просит дагестанцев обеспечить режим изоляции, как в больницах, так и на территориях.

Васильев пояснил, что в Дагестане особое отношение к ближнему - это и передачи больным, попытки пройти из одной зоны изоляции в больнице в другую и т.д.

В этой связи, сказал Васильев, предложено силам правопорядка предоставить дополнительные права для обеспечения мер безопасности. "Мы не можем допустить, чтобы болезнь из зон изоляции расползалась вокруг", - заявил Васильев. В частности, сообщил он, меры безопасности будут усилены в Дербенте.

Васильев считает также важным увеличение охвата тестированием населения республики. Он сообщил, что в ближайшее время необходимо обеспечить тестирование до 3 тыс. человек в сутки, при том, что в настоящее время в сутки проводится только 1,5 тыс. тестов.

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Ранее министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в ходе прямого эфира в инстаграме блогера Руслана Курбанова сообщил, что число умерших от внебольничной пневмонии и коронавируса в Дагестане достигло 657 человек. Руслана Курбанова.

Министр отметил, что за время борьбы с коронавирусом и пневмонией в республике умерли более 40 медиков, однако не все из них - от указанных болезней. Пресс-служба министерства здравоохранения республики сообщила о том, что среди умерших медработников не только врачи, но также средний, младший медперсонал и другие сотрудники.

Гаджиибрагимов добавил, что из 13 697 заболевших внебольничной пневмонией, у 3230 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.

Хроника коронавируса. Май.

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Дагестан Владимир Васильев коронавирус

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