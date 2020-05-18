Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
на 18.05В России 290 678+8 926В мире 4 713 620+79 552

Минобороны построит в Дагестане медцентр для помощи заболевшим коронавирусом

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Медицинский центр в Дагестане на 200 мест для лечения больных COVID-19 будет построен по типовому проекту, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

В РоссииДополнительные проблемы с COVID-19 в Дагестане возникли из-за скопления людей на госграницеЧитать подробнее

Медицинский центр в Дагестане будет построен по типовому проекту Минобороны, который уже успешно реализован в Хабаровске и подмосковном Подольске, отметили в военном ведомстве. Там напомнили, что всего Минобороны построило 16 многопрофильных центров для лечения больных коронавирусом на территории Западного (6 центров), Южного (3 центра), Центрального (3 центра) и Восточного (4 центра) военных округов емкостью 1600 мест в 15 регионах страны.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с руководством Дагестана поручил МЧС обеспечить санитарную обработку социальных объектов, а Минобороны - начать строительство быстровозводимого медцентра для больных коронавирусом.

В РоссииГлава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавирусаГлава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавирусаЧитать подробнее

Больницы городов Дагестана переполнены, поэтому госпитализация зараженных коронавирусом жителей горных аулов региона невозможна, сообщил муфтий республики Ахмат Абдулаев на совещании Путина с руководством и представителями общественности республики.

Ранее глава здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в ходе прямого эфира в инстаграме блогера Руслана Курбанова сообщил, что число умерших от внебольничной пневмонии и коронавируса в Дагестане достигло 657 человек.

Он отметил, что за время борьбы с COVID-19 и пневмонией в республике погибло более 40 медиков, однако не все из них скончались от указанных болезней. По словам Гаджиибрагимова, внебольничной пневмонией заражены более 13 697 жителей республики.

По данным республиканского оперативного штаба по коронавирусу на 18 мая, в Дагестане зафиксировано 3460 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 89 человек, вылечились 1 807 пациентов, скончались 29 человек.

Хроника 09 января – 18 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Минобороны РФ Дагестан Владимир Путин Коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 18 мая

Профессор из Москвы найден мертвым в омуте под Костромой

Минсельхоз пообещал контролировать поставки продукции с ГМО в Россию

Минсельхоз пообещал контролировать поставки продукции с ГМО в Россию

Путин позвонил Алиеву по поводу скопления граждан Азербайджана в Дагестане

У шестого депутата Госдумы подтвержден коронавирус

В России каждый четвертый "удаленщик" прибавил в весе

В России каждый четвертый "удаленщик" прибавил в весе
Пандемия коронавируса

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Мишустин подтвердил, что время работы с COVID-больными не учитывается при доплатах медикам

Минздрав РФ заявил о необходимости привлечь в Дагестан дополнительные медицинские силы

Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса

Глава Дагестана предложил дать силам правопорядка больше полномочий из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ

У более половины россиян с коронавирусом диагностировали пневмонию и ОРВИ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');