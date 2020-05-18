Минобороны построит в Дагестане медцентр для помощи заболевшим коронавирусом

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Медицинский центр в Дагестане на 200 мест для лечения больных COVID-19 будет построен по типовому проекту, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Медицинский центр в Дагестане будет построен по типовому проекту Минобороны, который уже успешно реализован в Хабаровске и подмосковном Подольске, отметили в военном ведомстве. Там напомнили, что всего Минобороны построило 16 многопрофильных центров для лечения больных коронавирусом на территории Западного (6 центров), Южного (3 центра), Центрального (3 центра) и Восточного (4 центра) военных округов емкостью 1600 мест в 15 регионах страны.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с руководством Дагестана поручил МЧС обеспечить санитарную обработку социальных объектов, а Минобороны - начать строительство быстровозводимого медцентра для больных коронавирусом.

Больницы городов Дагестана переполнены, поэтому госпитализация зараженных коронавирусом жителей горных аулов региона невозможна, сообщил муфтий республики Ахмат Абдулаев на совещании Путина с руководством и представителями общественности республики.

Ранее глава здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в ходе прямого эфира в инстаграме блогера Руслана Курбанова сообщил, что число умерших от внебольничной пневмонии и коронавируса в Дагестане достигло 657 человек.

Он отметил, что за время борьбы с COVID-19 и пневмонией в республике погибло более 40 медиков, однако не все из них скончались от указанных болезней. По словам Гаджиибрагимова, внебольничной пневмонией заражены более 13 697 жителей республики.

По данным республиканского оперативного штаба по коронавирусу на 18 мая, в Дагестане зафиксировано 3460 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 89 человек, вылечились 1 807 пациентов, скончались 29 человек.