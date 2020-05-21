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Европейские агентства рекомендовали сократить число пассажиров в самолетах из-за COVID-19

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Обязательное использование масок, дистанцирование и уменьшение количества пассажиров в самолетах, дезинфекция - таковы основные рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) для полетов на лайнерах в период пандемии коронавируса, сообщает в четверг бельгийская газета Le Soir.

В совместном документе этих двух европейских агентств говорится об "обеспечении санитарной безопасности пассажиров и персонала авиационного сектора на момент возобновления полетных программ" в контексте пандемии COVID-19.

Маски

Маски рекомендованы для всех пассажиров и персонала с момента их прибытия в аэропорт и вплоть до пункта назначения, исключая детей до шести лет. Маски должны меняться каждые четыре часа, пассажиры должны запасаться ими в достаточных количествах на полет, но авиакомпаниям также рекомендовано иметь резерв этих средств защиты для удовлетворения потребности в них.

Физическое дистанцирование

Рекомендуется соблюдать физическое дистанцирование в 1,5 м между людьми, "насколько это возможно", на всех этапах полета, "когда это позволяют число пассажиров и конфигурация салона", отмечается в документе. Добиться этого предлагается, оставляя хотя бы одно промежуточное кресло незанятым, увеличив дистанцию между креслами или оставляя пустым каждый второй ряд кресел.

Другие превентивные меры

Если такое дистанцирование невозможно, то "пассажиры и члены экипажа должны постоянно применять все другие превентивные меры", говорится в документе.

При этом, комментирует Le Soir, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), которая объединяет 290 авиакомпаний, уже выразила свое несогласие с такими мерами дистанцирования, полагая, что они уменьшат загрузку воздушных судов до уровня убыточности, и это ощутимо поднимет цены на билеты.

Помимо соблюдения таких мер гигиены, как частое мытье рук и дезинфекция оборудования, EASA и ECDC высказываются также за то, чтобы услуги, предоставляемые на борту, были сведены к "необходимому минимуму", а доступ в терминалы аэропортов предоставлялся только пассажирам и персоналу.

Российские рекомендации авиакомпаниям в период пандемии

Ранее в мае Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации для организации воздушных перевозок, согласно им, авиакомпании не должны заполнять более 50% посадочных мест на борту и рассаживать пассажиров "через одного" в шахматном порядке.

Эти рекомендации раскритиковали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как заявлял "Интерфаксу" вице-президент АТОР Дмитрий Горин, это может привести к существенному подорожанию авиабилетов после снятия карантина.

"На первом этапе восстановления туризма такая мера была бы возможна с учетом четкого указания срока ее действия. Сейчас у нас самолеты зачастую летают с загрузкой даже не 50%, а 30% из-за карантинных ограничений. После снятия карантина загрузка начнет резко расти, и надо понимать, что эта мера может привести к существенному удорожанию авиабилетов", - сказал Горин.

Европа ослабляет карантин

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Хроника 09 января – 21 мая 2020 годаПандемия коронавируса
EASA ECDC Европа Коронавирус

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