Чебоксарка укусила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции в парке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Две жительницы Чебоксар (Чувашия) будут привлечены к ответственности за конфликт с полицейскими, сообщает пресс-служба МВД по республике в понедельник.

По данным полиции, инцидент произошел в городском парке. Полицейские сделали замечание женщине по поводу того, что та нарушила режим самоизоляции, после чего она стала их оскорблять и "ударила одного патрульного по лицу, а ее родственница укусила участкового".

На зачинщицу ссоры составлены два административных протокола: о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (статья 20.6.1 КоАП РФ), а также о мелком хулиганстве из-за неповиновения требованию представителя власти (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ).

Материалы по инциденту направлены в СУ СК России по Чувашии для принятия процессуального решения, подчеркивает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что власти Чувашии продлили режим самоизоляции в республике до 1 мая.