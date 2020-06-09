Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 09.06В России 485 253+8 595В мире 7 118 471+108 124

Городской суд Петербурга отменил пять штрафов за посещение парков

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Петроградского райсуда города, который в апреле оштрафовал курьера Алину Кадомцеву на 8000 рублей за посещение парка вопреки запрету. Дело направлено на новое рассмотрение, рассказал адвокат Александр Передрук.

Пандемия коронавируса

По его словам, защита обратила внимание горсуда на то, что полиция и районный суд необоснованно квалифицировали действия Кадомцевой по части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства).

Он отметил, что такая позиция поддержана Верховным судом России, который высказался о недопустимости квалификации нарушений региональных запретов по данной статье КоАП.

Теперь защита будет добиваться прекращения производства по делу. Передрук отметил, что срок давности нарушения истекает через месяц.

В протоколе об административном правонарушении говорится, что 9 апреля Кадомцева находилась в Приморском парке Победы, хотя правительство Петербургаа запретило посещать парки из-за коронавируса. На суде женщина вину признала частично. Она сказала, что лишилась работы и вынуждена была устроиться на подработку курьером - выполняя заказ, она прошла через парк, но о запрете на посещение не знала, а предупреждений о запрете не знала.

По данным на сайте Санкт-Петербургского городского суда, в четверг были отменены еще четыре аналогичных решения районных судов с возвращением материалов на новое рассмотрение.

Петербург Петербургский городской суд коронавирус Петроградский суд

Новости по теме

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Источник сообщил о следах кокаина в крови Михаила Ефремова

ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремова проверят на возможное употребление наркотиков

ДТП с участием Михаила Ефремова

В Думе после ДТП с Ефремовым предложили включить алкоголиков в регистр пациентов-хроников

Источник назвал суверенный фонд Абу-Даби акционером "Интер РАО"

Источник назвал суверенный фонд Абу-Даби акционером "Интер РАО"

Михаила Ефремова повезли на допрос

Михаила Ефремова повезли на допрос

Крым откроет курортный сезон для россиян 1 июля

Архангельские власти расторгли соглашение с компанией, строившей полигон в Шиесе

Крым с 15 июня отменит карантин для приезжих россиян, но оставит для украинцев

Крым с 15 июня отменит карантин для приезжих россиян, но оставит для украинцев
Экономический кризис

В Смольном ухудшили прогноз по безработице в Петербурге

Убивший педофила уфимец предстанет перед судом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');