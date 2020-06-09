Городской суд Петербурга отменил пять штрафов за посещение парков

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Петроградского райсуда города, который в апреле оштрафовал курьера Алину Кадомцеву на 8000 рублей за посещение парка вопреки запрету. Дело направлено на новое рассмотрение, рассказал адвокат Александр Передрук.

По его словам, защита обратила внимание горсуда на то, что полиция и районный суд необоснованно квалифицировали действия Кадомцевой по части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства).

Он отметил, что такая позиция поддержана Верховным судом России, который высказался о недопустимости квалификации нарушений региональных запретов по данной статье КоАП.

Теперь защита будет добиваться прекращения производства по делу. Передрук отметил, что срок давности нарушения истекает через месяц.

В протоколе об административном правонарушении говорится, что 9 апреля Кадомцева находилась в Приморском парке Победы, хотя правительство Петербургаа запретило посещать парки из-за коронавируса. На суде женщина вину признала частично. Она сказала, что лишилась работы и вынуждена была устроиться на подработку курьером - выполняя заказ, она прошла через парк, но о запрете на посещение не знала, а предупреждений о запрете не знала.

По данным на сайте Санкт-Петербургского городского суда, в четверг были отменены еще четыре аналогичных решения районных судов с возвращением материалов на новое рассмотрение.